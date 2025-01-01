  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"التطريز الفلسطيني" على ثوب زوجة ممداني يثير الغضب في دولة الاحتلال

السبت 08 نوفمبر 2025 07:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التطريز الفلسطيني" على ثوب زوجة ممداني يثير الغضب في دولة الاحتلال



وكالات / سما/

أثار الثوب الذي ارتدته زوجة عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، بتطريزاته الفلسطينية، غضب أوساط الاحتلال الإسرائيلي، بعدما ظهرت به خلال احتفال فوز زوجها، في مشهد حمل أبعادا رمزية وثقافية لافتة.

واتجهت الأنظار إلى زوجته سورية الأصل، راما دواجي، التي ظهرت مرتدية بلوزة سوداء مطرزة بتصميم فلسطيني من إبداع المصمم الفلسطيني زيد حجازي خلال احتفال النصر في مسرح باراماونت ببروكلين.

الإطلالة، التي جمعت بين الرمزية السياسية والأناقة الفنية، أثارت ردود فعل غاضبة في الإعلام الإسرائيلي، حيث وُصفت بأنها "استفزاز متعمد" في قلب العاصمة الاقتصادية الأمريكية، بينما رأت مجلات الموضة الأمريكية أن دواجي "عبّرت بالموضة عمّا يقوله زوجها في السياسة".

ويُعرف المصمم زيد حجازي باستلهامه للتراث الفلسطيني وللرؤى المستقبلية العربية في تصاميمه، ويعتبر علامته التجارية مشروعاً للاحتفاء بالحرفية المحلية وبناء سردية معاصرة عن هوية الشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن اختيار دواجي لهذا الثوب لم يكن صدفة، بل بمثابة بيان فني صامت يربط بين النضال الفلسطيني والتعبير الثقافي الحديث، خصوصاً في مدينة مثل نيويورك التي يهيمن على صناعة أزيائها منذ عقود مصممون يهود وتابعون للاحتلال، ما جعل هذه الإطلالة تُقرأ في الإعلام العبري كـ"تحد ثقافي ورسالة سياسية مغلفة بالأناقة".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مهام القوة الدولية التي ستدخل غزة في يناير القادم …

ويتكوف: “حماس” مستعدة لتسليم سلاحها إلى قوة دولية وخطة التنمية التي لدينا لغزة رائعة وتضع برنامجًا ضخمًا للوظائف

الرئيس الإيراني: سنضطر لإخلاء سكان طهران حال استمرار انقطاع المطر

الحية: لا سلام دون دولة فلسطينية وطوفان الأقصى أعاد الاعتبار للقضية

القدس: استشهاد طفلين بنيران قوات الاحتلال ببلدة الجديرة واحتجاز جثمانيهما

إسرائيل تبتّز مصر! أكبر صفقة غاز تواجه عراقيل يضعها نتنياهو لتحقيق مكاسب سياسيّةٍ..

إسرائيل تقلص عدد قوات الاحتياط في عدة جبهات…

الأخبار الرئيسية

تقدم في مقترح إخراج عناصر المقاومة العالقين بمناطق سيطرة الاحتلال في رفح

المركز العسكري الاميركي سيشرف على إدخال المساعدات إلى غزة بدلا من إسرائيل

القضاء التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وكاتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة

زامير : إعادة جثث الأسرى ونزع سلاح حماس شرط للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

مصادر اسرائيلية : انقسام في المؤسسة الامنية حول العودة إلى قتال حزب الله

الاتصالات الفلسطينية