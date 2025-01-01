"التطريز الفلسطيني" على ثوب زوجة ممداني يثير الغضب في دولة الاحتلال

وكالات / سما/

أثار الثوب الذي ارتدته زوجة عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، بتطريزاته الفلسطينية، غضب أوساط الاحتلال الإسرائيلي، بعدما ظهرت به خلال احتفال فوز زوجها، في مشهد حمل أبعادا رمزية وثقافية لافتة.

واتجهت الأنظار إلى زوجته سورية الأصل، راما دواجي، التي ظهرت مرتدية بلوزة سوداء مطرزة بتصميم فلسطيني من إبداع المصمم الفلسطيني زيد حجازي خلال احتفال النصر في مسرح باراماونت ببروكلين.

الإطلالة، التي جمعت بين الرمزية السياسية والأناقة الفنية، أثارت ردود فعل غاضبة في الإعلام الإسرائيلي، حيث وُصفت بأنها "استفزاز متعمد" في قلب العاصمة الاقتصادية الأمريكية، بينما رأت مجلات الموضة الأمريكية أن دواجي "عبّرت بالموضة عمّا يقوله زوجها في السياسة".

ويُعرف المصمم زيد حجازي باستلهامه للتراث الفلسطيني وللرؤى المستقبلية العربية في تصاميمه، ويعتبر علامته التجارية مشروعاً للاحتفاء بالحرفية المحلية وبناء سردية معاصرة عن هوية الشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن اختيار دواجي لهذا الثوب لم يكن صدفة، بل بمثابة بيان فني صامت يربط بين النضال الفلسطيني والتعبير الثقافي الحديث، خصوصاً في مدينة مثل نيويورك التي يهيمن على صناعة أزيائها منذ عقود مصممون يهود وتابعون للاحتلال، ما جعل هذه الإطلالة تُقرأ في الإعلام العبري كـ"تحد ثقافي ورسالة سياسية مغلفة بالأناقة".