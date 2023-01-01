  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القضاء التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وكاتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة

الجمعة 07 نوفمبر 2025 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وكاتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة



وكالات / سما/

أصدر القضاء التركي الجمعة مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب “إبادة” بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعديد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

 

وقالت النيابة العامة في اسطنبول في بيان إن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة باسمائهم.
ومن بين هؤلاء أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، وفق النيابة العامة لاسطنبول التي تدين “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بشكل منهجي من جانب الدولة الإسرائيلية في غزة”.
واشارت السلطات القضائية التركية أيضا إلى قضية “مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني” الذي بنته تركيا في قطاع غزة وقصفه الجيش الإسرائيلي في آذار/مارس بعدما أشار إلى أنه كان يُستخدم قاعدة لمقاتلي حماس.
وتركيا واحدة من أكثر الدول انتقادا للحرب التي شنتها إسرائيل في غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق على أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

 

وفي العام الماضي انضمّت تركيا إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب إبادة جماعية.
وأتاحت خطة سلام اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرساء وقف هش لإطلاق النار في القطاع في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعد عامين على اندلاع الحرب المدمّرة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مهام القوة الدولية التي ستدخل غزة في يناير القادم …

زلزال ممداني في نيويورك: غزة غيرت المعادلة ومن يقبل أموال "ايباك" سيخسر أي انتخابات قادمة..

ويتكوف: “حماس” مستعدة لتسليم سلاحها إلى قوة دولية وخطة التنمية التي لدينا لغزة رائعة وتضع برنامجًا ضخمًا للوظائف

معهد دراسات الأمن القومي : إسرائيل أمام فرصة قصيرة قبل اضطرابات ما بعد ترامب

الرئيس الإيراني: سنضطر لإخلاء سكان طهران حال استمرار انقطاع المطر

ترامب يهدد حماس : قوة الاستقرار قريبا جدا في غزة وكازاخستان أول دولة تنضم لإتفاقيات إبراهيم في "ولايتي الثانية"

استطلاع القناة 12 : نتنياهو في الصدارة يليه نفتالي بينت

الأخبار الرئيسية

زامير : إعادة جثث الأسرى ونزع سلاح حماس شرط للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

مصادر اسرائيلية : انقسام في المؤسسة الامنية حول العودة إلى قتال حزب الله

الحية: لا سلام دون دولة فلسطينية وطوفان الأقصى أعاد الاعتبار للقضية

ويتكوف: “حماس” مستعدة لتسليم سلاحها إلى قوة دولية وخطة التنمية التي لدينا لغزة رائعة وتضع برنامجًا ضخمًا للوظائف

الكشف عن مهام القوة الدولية التي ستدخل غزة في يناير القادم …

الاتصالات الفلسطينية