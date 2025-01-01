الرئيس الإيراني: سنضطر لإخلاء سكان طهران حال استمرار انقطاع المطر

طهران /وكالات /

حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من اضطرار سكان العاصمة طهران لإخلاء المدينة في حال استمرار انقطاع المطر.

ووفقا لصحيفة “اعتماد” الإيرانية، تناول بزشكيان مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال اجتماع أثناء زيارته لمدينة سنندج غربي البلاد، الخميس.

وذكر بزشكيان أن المشاكل الحالية في البلاد، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والتضخم، ناجمة عن إجراءات خاطئة داخل البلاد ومرتبطة بالعقوبات.

وتطرق إلى أزمة المياه الناجمة عن الجفاف في إيران، قائلا: “تواجه إيران حاليا أزمات طبيعية مثل نقص الأمطار والموارد المائية، وقد تكون لهذه الأزمات عواقب وخيمة”.

وأكد على ضرورة ترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارتها، وأن نقص المياه في طهران يثير القلق بشكل خاص.

وقال: “إذا لم تمطر، فسنضطر إلى فرض قيود على استخدام المياه في طهران بدءا من الشهر المقبل. وإذا لم تمطر بعد ذلك، فسنعاني من شح المياه وسنضطر إلى إخلاء طهران”.

والاثنين، حذّر المدير العام لهيئة مياه طهران بهزاد بارسا في بيان من أن احتياطيات السدود لن تكفي لتزويد طهران بالمياه إلا لمدة أسبوعين إضافيين كحدٍّ أقصى.

جدير بالذكر أن طهران تُزوَّد بالمياه من 5 سدود، وشهدت معدلات هطول الأمطار انخفاضا ملحوظا في جميع أنحاء إيران خلال السنوات الخمس الماضية.

وتُشير بيانات الأرصاد الجوية إلى أن معدل هطول الأمطار هذا العام في طهران كان أقل بنحو 40 بالمئة عن المتوسطات الموسمية.

وحذّرت هيئة مياه محافظة طهران في 20 يوليو/تموز الماضي من أن منسوب المياه في السدود التي تغذي طهران قد وصل إلى أدنى مستوى له منذ قرن، نتيجة للجفاف الذي شهدته إيران على مدى السنوات الخمس الماضية.