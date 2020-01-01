كازاخستان تعلن الانضمام رسميًا إلى “اتفاقيات إبراهيم” للتطبيع مع إسرائيل..

وكالات / سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، انضمام كازاخستان رسميا إلى “اتفاقيات إبراهيم” التي تتضمن التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في حفل عشاء أقامه ترامب في البيت الأبيض بواشنطن في إطار قمة الولايات المتحدة وآسيا الوسطى، وفقا لمراسل الأناضول.

وفي العام 2020 وخلال ولاية ترامب الأولى، وافق المغرب والإمارات والبحرين والسودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووقعت تلك الدول ما بات يُعرف بـ”اتفاقيات إبراهيم”.

وحضر حفل العشاء رؤساء كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وطاجكستان إمام علي رحمان، وتركمانستان سردار بردي محمدوف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

وفي كلمته الافتتاحية قال ترامب: “يسرني جدا أن أعلن أن كازاخستان وافقت رسميا على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم”.

وأضاف: “هذا خبر رسمي. قبل حوالي ربع ساعة، انضمت دولة عظيمة بقيادة قوية رسميا إلى اتفاقيات إبراهيم. إنه لشرف عظيم. إنه لشرف عظيم أن أكون معكم”.

وفي تدوينة على منصة “تروث سوشيال” الأمريكية، أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن حفل التوقيع الرسمي لانضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهام سيُعقد قريبا.