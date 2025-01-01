  1. الرئيسية
الصحة العالمية: الأونروا ستبدأ بتطعيم نحو 44 ألف طفل بغزة

الجمعة 07 نوفمبر 2025 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، أن المنظمة ستبدأ الأسبوع المقبل تقديم التطعيمات الروتينية وفحص التغذية والعلاج ومراقبة النمو لنحو 44 ألف طفل في غزة.

وشدد غيبريسوس في منشور عبر منصة (إكس)، على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال: "الأسبوع المقبل، ستبدأ منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في تقديم التطعيمات الروتينية وفحص التغذية والعلاج ومراقبة النمو لنحو 44 ألف طفل في غزة، الذين انقطعوا عن الرعاية المنقذة للحياة لمدة عامين تقريبا من الصراع".

وتابع: "لدعم هذه الجهود، تعمل منظمة الصحة العالمية على إعادة تأهيل 20 مرفقا صحيا متضررا أو مدمرا، وتوسيع عدد نقاط تقديم الخدمات، واستعادة البنية التحتية الصحية الحيوية في القطاع".

