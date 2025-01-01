سوريا تنفي وجود خطط لإنشاء قواعد أمريكية في البلاد

دمشق/ وكالات/

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا.

وقال المصدر في تصريح للوكالة الرسميةـ سانا: “تشهد المرحلة الراهنة تحولاً في الموقف الأمريكي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم”.

وأضاف المصدر: “يجري العمل على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك”.

ولفت المصدر إلى أن سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.