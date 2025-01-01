  1. الرئيسية
الخميس 06 نوفمبر 2025 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ويتكوف: سنعلن الليلة عن دولة أخرى ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم...



واشنطن / وكالات /

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف: "سنعلن الليلة عن انضمام دولة أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم".

ولم يوضح ويتكوف هوية الدولة التي ستنضم إلى الاتفاقيات اليوم (الخميس)، كما لم يحدد موعد الإعلان الرسمي عن توسيع الاتفاقيات.

وقال ويتكوف في منتدى للأعمال في فلوريدا إنه سيعود إلى واشنطن للإعلان، لكنه رفض تحديد الدولة.

ولكن تقارير إسرائيلية قد كشفت بان الدولة التي ستنضم إلى "اتفاقيات أبراهام" هي دولة كازاخستان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه يتوقع توسّعا لاتفاقيات أبراهام بين إسرائيل لتشمل دولا عربية أخرى قريبا.

وخلال مقابلة مع قناة فوكس بيزنس، سُئل ترامب عما إذا كان يتوقع توسع تلك الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل ودول عربية، فرد بالإيجاب.

كما قال ترامب إن الدول لا يمكن أن تنضم لهذه الاتفاقات أثناء الحرب في غزة وخلال المواجهة مع إيران.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الاتفاقات ستساعد على إرساء سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط.

