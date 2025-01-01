  1. الرئيسية
موقع عبري : اقتراح مصري لحل قضية مقاتلي حماس المحاصرين برفح

الخميس 06 نوفمبر 2025 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال موقع واي نت العبري ان مصر قدمت مقترحا حول 200 مقاتل من حماس محاصرين في أنفاق رفح.

المقترح وفقا للموقع ينص على تقديم معلومات جديدة عن الأنفاق لتدميرها من قبل المقاتلين مقابل "ممر آمن" ودخول المناطق التي تسيطر عليها حماس.

وأفاد مصدران مطلعان على المحادثات لرويترز أن العرض قد نُقل إلى إسرائيل وحماس، اللتين لم توافقا عليه بعد، وأن المحادثات لا تزال جارية.

وزعمت مصادر نقلاً عن تقرير لوكالة رويترز أن الاتصال بالمقاتلين المحاصرين في رفح انقطع قرابة شهر مارس/آذار، وأنهم "قد لا يكونون على علم بوقف إطلاق النار". وزعم أحد المصادر أن الاتفاق يخدم مصلحة الحفاظ على وقف إطلاق النار".

