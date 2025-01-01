6 دول عربية تتأهب للأمطار الرعدية نهاية الاسبوع و

سما / وكالات /

توقع أن تشهد الأجزاء الشمالية من الجزائر، بالإضافة إلى شمال ووسط تونس، وأجزاء من شمال ليبيا، وكذلك المغرب ومناطق محدودة من مصر، أحوالا جوية غير مستقرة يومي الجمعة والسبت.

في الوقت الذي يسود فيه الاستقرار الجوي معظم أنحاء الجزيرة العربية والمشرق، أظهرت آخر مخرجات النماذج العددية، وفقا لتطبيق "طقس العرب"، وجود تقلبات جوية واضحة ستشهدها ست دول عربية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع فرص لتكون السحب وهطول الأمطار.

تقلبات جوية وأمطار في المغرب العربي وشرق المتوسط

ومن المرجح ظهور سحب على ارتفاعات مختلفة، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة. وقد تكون هذه الأمطار قوية أحيانا فوق تونس والجزائر، ومترافقة بحدوث نشاط للبرق والرعد.

وفي السياق ذاته شرقا، تشير الخرائط الجوية إلى احتمالية لتشكل سحب رعدية منعزلة فوق مناطق محدودة من فلسطين، وقد تمتد هذه الحالة أيضا إلى نطاقات جغرافية ضيقة وعشوائية من شمال غرب سوريا ولبنان.