الاحتلال يطلق سراح خمسة أسرى من قطاع غزة

الخميس 06 نوفمبر 2025 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس نقل خمسة معتقلين أُطلق سراحهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وقال الصليب الأحمر ان فريقا سهّل تواصله المحررين ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وقالت مصادر محلية ان المحررين هم: كيان عماد محارب (24 عامًا) وعاهد أحمد محمد الداعور (50 عامًا) وكلاهما من سكان شمال قطاع غزة، خليل محمود أحمد البريم (54 عامًا). فادي عبد القادر زايد قديح (37 عامًا) ، زكريا محمد العبد أبو لحية (33 عامًا) وثلاثتهم من سكان جنوب القطاع.

وأفرجت اسرائيل الاثنين الماضي عن خمسة أسرى اخرين دون محاكمة.

