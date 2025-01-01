غزة: دخول 28% فقط من شاحنات المساعدات المقررة منذ بدء وقف إطلاق النار

القدس المحتلة / سما/

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة "الخنق والتجويع" من خلال تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشار مكتب الإعلام الحكومي في القطاع إلى أن ما دخل فعليًا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، لا يتجاوز 28% مما تم الاتفاق عليه في التفاهمات الإنسانية.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، أن إجمالي الشاحنات التي سُمح بدخولها إلى قطاع غزة بلغ 4,453 شاحنة فقط من أصل 15,600 كان من المفترض إدخالها حتى مساء السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وفقًا للترتيبات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار.

نقص حاد في الوقود والمواد الأساسية

وذكر المكتب أن القوافل التي دخلت تضمنت 31 شاحنة من غاز الطهي و84 شاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات، رغم النقص الحاد في هذه المواد الحيوية. وأشار إلى أن المتوسط اليومي لدخول الشاحنات بلغ 171 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة يُفترض إدخالها يوميًا بموجب البروتوكول الإنساني.

وأضاف البيان أن هذه الكميات "لا تلبّي الحد الأدنى من احتياجات السكان الغذائية والطبية والمعيشية"، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة إلى تدفق لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا تشمل الغذاء والدواء والوقود ومستلزمات الصحة العامة لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة.

حرمان من 350 صنفًا غذائيًا

وبحسب المكتب الإعلامي، يمنع الاحتلال دخول أكثر من 350 صنفًا من المواد الغذائية الأساسية، بينها البيض واللحوم بأنواعها والأسماك والأجبان والخضروات ومشتقات الألبان والمكملات الغذائية، وهي مواد ضرورية للأطفال والمرضى والفئات الضعيفة.

في المقابل، أشار البيان إلى أن الاحتلال يسمح بإدخال "سلع عديمة القيمة الغذائية مثل المشروبات الغازية والشوكولاتة والوجبات المصنعة"، وتُباع هذه المواد في الأسواق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأكثر من 15 ضعفًا، ما يعكس، وفق البيان، "سياسة هندسة التجويع والتحكم بالأمن الغذائي واستهداف حياة المدنيين بشكل مباشر".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الجهات الحكومية في غزة تُبدي استعدادها الكامل لتسهيل وتنسيق إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الأممية والإغاثية العربية والدولية، لضمان وصولها إلى جميع المحافظات والمراكز الحيوية.