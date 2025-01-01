  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"فيفا" يطلق "جائزة السلام" وترامب أبرز المرشحين

الخميس 06 نوفمبر 2025 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيفا" يطلق "جائزة السلام" وترامب أبرز المرشحين



سما / وكالات /

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إطلاق "جائزة الفيفا للسلام" التي ستمنح لأول مرة خلال حفل سحب قرعة كأس العالم في 5 ديسمبر المقبل بواشنطن.

 

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن الجائزة تهدف إلى تكريم "الأعمال الاستثنائية في سبيل السلام"، وسيقوم رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، بتسليمها بنفسه هذا العام.

ورغم توضيح إنفانتينو لآلية منح الجائزة، امتنع عن الكشف عن أول المتلقين، قائلا: "ستعرفون ذلك في 5 ديسمبر"، وذلك خلال حديثه في منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي بعد إلقاء ترامب كلمته في الحدث ذاته.

وأضاف إنفانتينو: "في عالم يشهد اضطرابات وانقسامات متزايدة، من الضروري تكريم من يسهمون في إنهاء الصراعات وجمع الناس بروح السلام".

وأشار الاتحاد إلى أن الجائزة ستكون سنوية، وستمثل صوت جماهير كرة القدم حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن الجائزة يأتي بعد شهر من تجاوز لجنة نوبل منح ترامب جائزة السلام، رغم الحملات التي دعمته فيها بعض الشخصيات السياسية العالمية.

ولم يخف إنفانتينو علاقته القوية بالرئيس الأمريكي، حيث قال: "أنا محظوظ للغاية لعلاقتي الممتازة بترامب، وأعتبره صديقا مقربا. لقد دعمنا كثيرا في التحضيرات لكأس العالم، ولديه طاقة مذهلة، وأعجب بشجاعته في قول ما يفكر به"، مشيدا بدوره وتأثيره على المشهد الدولي.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف : هؤلاء هم المرشحون لإدارة قطاع غزّة باليوم التالي! من منهم الأوفر حظًا؟

"القسام" تكشف عن خداع أمني إثر اتهامها بفبركة مشهد انتشال جثة أسير

جيش الاحتلال يزعم تحديد موقع جثة الجندي "هدار غولدن" في رفح

استقالة أول شخصية أمريكية من نيويورك بعد فوز ممداني بسبب إسرائيل

وزير إسرائيلي يدعو لجلسة طارئة بسبب الجيش المصري

جيش الاحتلال يزعم ضبط مخبأ أسلحة لحماس في الشجاعية شرق مدينة غزة

شاهد ..أول تعليق للمعتمر المصري بطل واقعة الحرم المكي

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على جنوب لبنان..

قلق اسرائيلي كبير : الترتيبات الجارية لغزة ستحصد حماس ثمارها وسندفع ثمنها باهظا

صحيفة عبرية تكشف : هؤلاء هم المرشحون لإدارة قطاع غزّة باليوم التالي! من منهم الأوفر حظًا؟

بموافقة الرئيس الشرع ..أمريكا تتأهب لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ويبلغ مستوطني الشمال بالاستعداد لكل طارئ

الاتصالات الفلسطينية