اللجنة الوطنية : أكثر من 10 آلاف شهيد بغزة لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض

غزة / سما/

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في حرب الإبادة بقطاع غزة أن أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، في ظل استمرار الحصار وصعوبة الوصول إلى المناطق المدمرة.



ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى السماح بدخول فرق إنقاذ دولية متخصصة وتجهيزات ثقيلة، للمساهمة في انتشال جثامين المفقودين، مؤكدة أن الوضع الإنساني في غزة يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنهاء معاناة آلاف الأسر التي تنتظر معرفة مصير أبنائها.



وشددت اللجنة على أن استمرار منع دخول فرق الإنقاذ والمعدات يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى تحرك دولي فوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح وحفظ الكرامة الإنسانية.