بموافقة الرئيس الشرع ..أمريكا تتأهب لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق

الخميس 06 نوفمبر 2025 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بموافقة الرئيس الشرع ..أمريكا تتأهب لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق



سما / وكالات /


قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في أن يتسنى تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل.تمثل الخطط الأمريكية لتأسيس وجود في العاصمة السورية، والتي لم توردها أي تقارير سابقة، مؤشرا على إعادة سوريا ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط بشار الأسد العام الماضي.

والقاعدة قريبة من أجزاء من جنوب سوريا من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا.وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الاتفاقية.
وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان علاقات استرتيجية تتطور بصورة سريعة بين النظام الجديد في دمشق وواشنطن والذي يصل الى درجة التحالف الكامل مشيرة الى ان الرئيس السوري ابلغ واشنطن بموافقته الكاملة على الوجود العسكري الاميركي في بلاده وانشاء قواعد عسكرية في المناطق التي تختارها واشنطن.

