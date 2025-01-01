الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ويبلغ مستوطني الشمال بالاستعداد لكل طارئ

وأوضحت المصادر أن الغارة على أطراف طورا استهدفت تجمعا لمعمل حديد ومنشرة خشب، مؤكدة سقوط عدد من الجرحى.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن سكان شمال إسرائيل تلقوا إشعارا يفيد بأنه "في هذه الساعة بدأت ضربات في منطقة جنوب لبنان في إطار جهود الإنفاذ".

وأضاف الإشعار: "ستُسمع أصوات انفجارات في منطقة الجليل وشمال هضبة الجولان. في هذه المرحلة لا يوجد أي تغيير في تقييم الوضع ولا في التعليمات الموجهة للجبهة المدنية".

يتبع..