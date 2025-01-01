  1. الرئيسية
الخميس 06 نوفمبر 2025 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: بداية ممداني سيئة وكان غاضبًا مني وعليه أن يحترم واشنطن وأن يكون “لطيفا معي



واشنطن/سما/

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني بإبداء تعامل لطيف معه، معتبرًا أنه بدأ “بداية سيئة”.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأربعاء، تطرق خلالها إلى كلمة ممداني، وهو أول مسلم يفوز بمنصب عمدة نيويورك، عقب فوزه بالانتخابات البلدية لنيويورك.
واعتبر ترامب أن خطاب ممداني كان غاضبا لغاية، وقال: “بالتأكيد كان غاضبا مني”.
وأضاف: “أعتقد أنه ينبغي أن يكون لطيفًا معي، فأنا من يجب أن أوافق على الكثير من الأمور التي تأتي إليه، لذا كانت بدايته سيئة”.
وتابع: “عليه أن يحترم واشنطن، لأنه إن لم يكن محترمًا، فلن تكون لديه فرصة للنجاح، وأريد أن يكون العمدة الجديد ناجحًا لأني أحب نيويورك”.

والاربعاء، شن ترامب، هجوما حادا على عمدة نيويورك المنتخب حديثا زهران ممداني، قائلا “فقدنا جزءا من سيادتنا الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنتعامل مع الأمر، لا تقلقوا”.
وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية التي أعلنتها وكالة “أسوشيتد برس”، حصل ممداني (34 عاما) على 50.4 بالمئة من الأصوات، متقدما على أقرب منافسيه، المرشح المستقل أندرو كومو، بفارق نحو 9 نقاط مئوية.
فيما نال كومو 41.6 بالمئة من الأصوات، وحصل مرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليا على 7.2 بالمئة.

ويبلغ عدد سكان نيويورك نحو 8.5 ملايين نسمة، بينهم أكثر من 950 ألف يهودي.

