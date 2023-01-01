الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيًا بالرصاص غرب مدينة جنين ويحتجز جثمانه

جنين/سما/

استشهد فتى فلسطيني، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة اليامون غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) تبلغ باستشهاد الطفل مراد فوزي أبو سيفين (15 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين”.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية احتجزت الجثمان.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة اليامون في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وأوضحوا أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني وأصابه ومنع الطواقم الطبية من الوصول إليه.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات في الضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة أسفرت اعتداءات إسرائيلية من الجيش والمستوطنين عن استشهاد 1066 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وارتكبت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت لعامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح من الفلسطينيين، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية في القطاع بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.