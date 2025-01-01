طقس فلسطين : أجواء حارة وبدء انخفاض تدريجي على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، حارا إلى شديد الحرارة وجافا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يحتمل أن تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما السبت: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد المقبل: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر التعرض لأشعة المباشرة خلال ساعات الذروة من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثالثة مساء، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.