وزير إسرائيلي يدعو لجلسة طارئة بسبب الجيش المصري

القدس المحتلة/سما/

طالب الوزير في الحكومة الإسرائيلية يتسحاق فاسرلاوف، بعقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه بـ"تزايد الخروقات الأمنية على الحدود مع مصر وتعاظم القوة العسكرية للجيش المصري".

ووجه فاسرلاوف، عضو المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت"، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي جيل رايخ، تحدث فيها عن تسليح الجيش المصري وضخه استثمارات في البنية التحتية العسكرية.

وكتب فاسرلاوف في رسالته أنه "خلال السنوات الأخيرة لوحظت اتجاهات ثابتة من التسلح والتعاظم الواسع داخل الجيش المصري، تشمل استثمارات كبيرة في البنية التحتية ووسائل القتال وقدرات القيادة والسيطرة".

واعتبر أن "هذا التطور يلزم إسرائيل بإجراء تفقد عميقٍ حول جاهزية الجيش الإسرائيلي ومنظومة الأمن لمواجهة محتملة في ساحة تقليدية وبحث انعكاساته على سياسة الأمن القومي".

وحذر الوزير الإسرائيلي من أن "خطط القتال الحالية وتعليمات الجيش لا توفر استجابة كافية لهذا التحدي"، مشيرا إلى وجود فجواتٍ كبيرة في جمع المعلومات الاستخباراتية والاستعداد العسكري على طول الحدود الجنوبية.

وذكر أن "الجيش الإسرائيلي يواجه تحديا غير واضح الأبعاد، دون امتلاكه الأدوات والقدرات اللازمة للتعامل معه".

ولا تعد رسالة فاسرلاوف، هي الأولى من نوعها، حيث كانت قوة الجيش المصري موضوعا ساخنا للنقاش في إسرائيل في أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة، لكنها تعبر عن مخاوف متزايدة في إسرائيل مما وصفه مسؤولون بـ"تعاظم قوة الجيش المصري".

وفي يناير الماضي، هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، مصر بسبب تعاظم قوة الجيش المصري، متسائلا عن سبب حاجة مصر إلى هذا الكم الكبير من الغواصات والدبابات.