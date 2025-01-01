  1. الرئيسية
ترامب: السعودية قد تنضم لاتفاقيات إبراهيم…

الخميس 06 نوفمبر 2025 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: السعودية قد تنضم لاتفاقيات إبراهيم…



وكالات / سما/

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى الأربعاء، خلال مؤتمر أعمال في ميامي، إلى إمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم: "الكثير من الناس ينضمون إلى الاتفاقيات الآن، وآمل أن تنضم المملكة العربية السعودية قريبًا جدًا - لكنني لم أقل شيئًا".

وكرر ترامب تأكيده انه لا يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة هش ويامل ألا يكون كذلك.

وقال ترامب: "كانت اللحظة الحاسمة عندما دمّرنا القدرات النووية الإيرانية. فجأةً، قال الجميع: هذا رائع - لقد أرادوا فعل ذلك لعشرين عامًا".

بعد ذلك، قال الرئيس: "أريد أن أشكر شخصًا مميزًا، وخاصةً في السياق الإسرائيلي، لدينا سلام في الشرق الأوسط، هل تصدقون ذلك؟ شكرًا جزيلًا لستيف ويتكوف، وشكرًا جزيلًا لأب اتفاقيات إبراهيم - جاريد كوشنر".

إشارة ترامب الحالية هي الأحدث في سلسلة طويلة من الإشارات إلى اتفاقيات إبراهيم، والتي اتسم معظمها بالتفاؤل. على سبيل المثال، قبل نحو أسبوعين، قال الرئيس في مقابلة مسجلة مع شبكة فوكس للأعمال: "أتوقع أن تتوسع اتفاقيات إبراهيم قريبًا، لا أريد أن أقول فورًا، بل قريبًا".

