"اكسيوس" : ادارة ترامب تستغل ازمة مقاتلي حماس في الإنفاق لتطوير نموذج لنزع السلاح

واشنطن / وكالات /

كشف موقع أكسيوس عن مسؤولين ان إدارة ترامب تريد استغلال أزمة مسلحي حماس العالقين بأنفاق بغزة لتطوير نموذج لنزع سلاح الحركة.

واضاف"المسؤولون الأميركيون حاولوا خلال الأيام الماضية تضييق هوة الخلاف بشأن أزمة مسلحي حماس".

واكد الموقع ان رئيس الاستخبارات التركية انضم بطلب أميركي إلى جهود الوساطة بشأن أزمة مسلحي حماس.

وتابع"إدارة ترامب قدمت لإسرائيل اقتراحا يقضي بتسليم مسلحي حماس أنفسهم وأسلحتهم لطرف ثالث".

وكشف ان الاقتراح ينص على أن تمنح إسرائيل في المقابل عفوا لمسلحي حماس شريطة ألا يعودوا إلى النشاط العسكري.

كما نص الاقتراح على أن يتم بعد ذلك نقل المسلحين إلى مناطق تحت سيطرة حماس وأن تدمر الأنفاق.

وقال ان إدارة ترامب طرحت الفكرة على إسرائيل كنموذج محتمل لنزع سلاح حماس بطريقة سلمية.

وكشف مسؤول أميركي وفقا للموقع بان الموقف الإسرائيلي متشدد كالعادة ولكننا في خضم المفاوضات.

واكد المسؤول ان على إسرائيل ألا تسمح لقضية تكتيكية كأزمة رفح بتقويض هدف إستراتيجي كاتفاق غزة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله بان إسرائيل تتعاون مع الولايات المتحدة لكنها لا توافق حاليا على جميع عناصر المقترح.

واضاف ان مصير بعض مقاتلي حماس في أنفاق رفح إما القتل أو الاستسلام والاحتجاز.

وكشف المسؤول إسرائيلي ان السماح بممر آمن لبعض مقاتلي حماس مشروط بإعادة جثمان الجندي هدار غولدن.