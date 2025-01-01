  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استقالة أول شخصية أمريكية من نيويورك بعد فوز ممداني بسبب إسرائيل

الخميس 06 نوفمبر 2025 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة أول شخصية أمريكية من نيويورك بعد فوز ممداني بسبب إسرائيل



نيويورك/وكالات/

قدم مفوض الإطفاء في نيويورك روبرت تاكر استقالته من منصبه، لتصبح أول استقالة رفيعة المستوى تلي فوز زهران ممداني بمنصب عمدة المدينة.
وجاء في رسالة تاكر الموجهة للعمدة الحالي إيريك آدامز، أن استقالته ستصبح فعالة من 19 ديسمبر القادم، مع تأكيده على الاستمرار في قيادة دائرة الإطفاء خلال الفترة الانتقالية.

ويأتي هذا القرار في أعقاب فوز ممداني، النائب الديمقراطي البالغ من العمر 34 عاما، الذي سيصبح أول عمدة مسلم لنيويورك وأول شخص من أصول جنوب آسيوية يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة العريق.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" أن الدوافع وراء استقالة تاكر تعكس قناعاته الصهيونية واعتقاده بعدم إمكانية الاستمرار في ظل إدارة ممداني، الذي أثارت مواقفه الناقدة تجاه إسرائيل جدلا واسعا في الأوساط اليهودية محليا ووطنيا.

وقالت المصادر المطلعة إن تاكر أدرك أن البقاء في الإدارة سيكون "غير متسق مع مبادئه".

يذكر أن تاكر كان قد أسس ويقود شركة متخصصة في المجال الأمني والاستخباراتي تعمل في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن المتوقع أن يعود إلى منصبه السابق بعد مغادرة الحكومة.

من جهة أخرى، شرع ممداني في تشكيل فريق عمله الجديد، حيث أعلن عن تعيين لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية السابقة كمستشارة للسياسات الاقتصادية، إلى جانب ماريا توريس في منصب الرئيس المشارك للفترة الانتقالية.

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف": الجيش اتخذ القرار بشأن ما سيحدث للمسلحين في أنفاق رفح

زهران ممداني يهاجم ترامب في أول تصريح بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك

ايام سوداء يعيشها ترامب ..فوز ممداني وانتصارات للديمقراطيين في ولايات مختلفة

هآرتس: إسرائيل تفرض شروطًا تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

اردان : ممداني “معاد للسامية” وفوزه بالانتخابات“يوم أسود” لكل من يحب إسرائيل

خطة غزة على طاولة مجلس الأمن اليوم ..قوة دولية وترتيبات شكل الحكم في القطاع..

براك يمنح لبنان مهلة قصيرة لحل أزمة السلاح وإسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد “حزب الله”

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يزعم تحديد موقع جثة الجندي "هدار غولدن" في رفح

4b1298a2-5648-4fed-930c-38b6541ab8e8

"القسام" تكشف عن خداع أمني إثر اتهامها بفبركة مشهد انتشال جثة أسير

براك يمنح لبنان مهلة قصيرة لحل أزمة السلاح وإسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد “حزب الله”

إعادة إعمار غزة: مصر تعلن اعتزامها استضافة مؤتمر دولي بنهاية نوفمبر

القناة 14 عن نتنياهو: أمام مسلحي حماس في الأنفاق خياران إما الاستسلام أو البقاء تحت الأرض

الاتصالات الفلسطينية