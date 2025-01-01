رئيس الاستخبارات التركية يلتقي وفد حماس في إسطنبول

انقرة/سما/

التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية والوفد المرافق له في إسطنبول.

وأفاد مراسل أن اللقاء شهد تعبير وفد حركة حماس عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان ولتركيا على دورها وجهودها كوسيط وضامن في تحقيق وقف إطلاق النار ومتابعتها تنفيذ "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

كما ناقش الجانبان الخطوات اللازمة لضمان سير عملية وقف إطلاق النار وكيفية تجاوز المشكلات القائمة، وسبل تنفيذ المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار.

خلال اللقاء، تم تقديم معلومات حول المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا إلى غزة وجهودها لإنهاء المأساة الإنسانية، ومناقشة العمل مع المنظمات الدولية لضمان تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة.

منذ توقيع الاتفاق بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية تركية ورعاية أمريكية، قتلت إسرائيل 241 فلسطينيا وأصابت 609 آخرين، في عدة خروقات إسرائيلية، وفق وزارة الصحة بغزة حتى مساء الأربعاء.