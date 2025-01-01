  1. الرئيسية
شاهد.. تصرف غريب من صلاح تجاه "المنبوذ" أرنولد بعد مباراة ليفربول وريال مدريد

الأربعاء 05 نوفمبر 2025 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. تصرف غريب من صلاح تجاه "المنبوذ" أرنولد بعد مباراة ليفربول وريال مدريد



سما / وكالات /

شهدت مباراة ليفربول وضيفه ريال مدريد (1-0) مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا عودة لاعب "الريدز" السابق ترنت ألكساندر أرنولد إلى ملعب "أنفيلد".

 

ودخل الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد أرضية ملعب "أنفيلد" عند الدقيقة 81 كبديل بقيمص ريال مدريد الأبيض، ليستقبل لاعب "الريدز" السابق بصافرات الاستهجان من قبل جماهير فريق ليفربول.

وتوجه ترنت ألكساندر أرنولد بعد صافرة نهاية المباراة نحو تجمع بعض اللاعبين والمدربين والحكم، وبدا أن اللاعب الإنجليزي في طريقه لمصافحة زميله السابق في ليفربول النجم المصري محمد صلاح، قبل الجميع ولكن الأخير استدار بغرابة وذهب باتجاه آخر ربما لم يلاحظ زميله السباق، ما تسبب بنوع من الإحراج لأرنولد قبل أن يحتضنه مدربه السابق الهولندي آرني سلوت مباشرة ومن ثم قام بمصافحة زميله السابق الهولندي فيرجل فان دايك قائد "الريدز"، وبعض زملائه السابقين في الفريق الإنجليزي.

ولكن لقطات مصورة أخرى أظهرت معانقة محمد صلاح وأرنولد على ملعب "أنفيلد".

ولعب ترنت ألكساندر أرنولد إلى جانب محمد صلاح مع نادي ليفربول لسنوات عدة، حققا خلالها عددا من الألقاب، قبل أن ينتقل الظهير الإنجليزي إلى فريق ريال مدريد "الميرنغي" في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

