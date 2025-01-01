  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش السوداني يرفض مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي ويستعد لمواصلة القتال

الأربعاء 05 نوفمبر 2025 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش السوداني يرفض مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي ويستعد لمواصلة القتال



سما / وكالات /

رفض الجيش السوداني اقتراحا أمريكيا بوقف إطلاق النار، وقال إنه سيحشد الدعم الشعبي لمحاربة "قوات الدعم السريع" الذين سيطروا على جزء كبير من النصف الغربي من البلاد.

جاء القرار بعد أن ترأس رئيس أركان الجيش عبد الفتاح البرهان اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع العسكري يوم الخميس لمناقشة الوضع الأمني ​​في السودان.

وكانت قوات الدعم السريع شبه العسكرية قد اجتاحت الشهر الماضي مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في منطقة غرب دارفور الشاسعة.

وأعرب المجلس في بيان له عن امتنانه لحكومة الولايات المتحدة على جهودها لإنهاء الصراع. وأضاف: "قرر المجلس حشد الشعب السوداني لدعم القوات المسلحة في القضاء على الميليشيات المتمردة في إطار التعبئة العامة وجهود الدولة لإنهاء هذا التمرد".

الأكثر قراءة اليوم

زامير يدرس السماح لمقاتلي حماس بمغادرة رفح مقابل الإفراج عن الاسير هدار جولدين

"معاريف": الجيش اتخذ القرار بشأن ما سيحدث للمسلحين في أنفاق رفح

زهران ممداني يهاجم ترامب في أول تصريح بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك

“خطة لمواجهة مصر والسعودية عسكريا”.. تحذير إسرائيلي من تحالف عسكري بين القاهرة والرياض

ايام سوداء يعيشها ترامب ..فوز ممداني وانتصارات للديمقراطيين في ولايات مختلفة

هآرتس: إسرائيل تفرض شروطًا تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وزير إسرائيلي يدعو لاعتقال الصحفي ناشر مقطع تعذيب أسير فلسطيني

الأخبار الرئيسية

براك يمنح لبنان مهلة قصيرة لحل أزمة السلاح وإسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد “حزب الله”

إعادة إعمار غزة: مصر تعلن اعتزامها استضافة مؤتمر دولي بنهاية نوفمبر

القناة 14 عن نتنياهو: أمام مسلحي حماس في الأنفاق خياران إما الاستسلام أو البقاء تحت الأرض

خطة غزة على طاولة مجلس الأمن اليوم ..قوة دولية وترتيبات شكل الحكم في القطاع..

يديعوت احرنوت: قانون عقوبة اعدام الاسرى لن يطرح للتصويت أمام الكنيست لعدم وجود أغلبية

الاتصالات الفلسطينية