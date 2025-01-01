الجيش السوداني يرفض مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي ويستعد لمواصلة القتال

سما / وكالات /

رفض الجيش السوداني اقتراحا أمريكيا بوقف إطلاق النار، وقال إنه سيحشد الدعم الشعبي لمحاربة "قوات الدعم السريع" الذين سيطروا على جزء كبير من النصف الغربي من البلاد.

جاء القرار بعد أن ترأس رئيس أركان الجيش عبد الفتاح البرهان اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع العسكري يوم الخميس لمناقشة الوضع الأمني ​​في السودان.

وكانت قوات الدعم السريع شبه العسكرية قد اجتاحت الشهر الماضي مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في منطقة غرب دارفور الشاسعة.

وأعرب المجلس في بيان له عن امتنانه لحكومة الولايات المتحدة على جهودها لإنهاء الصراع. وأضاف: "قرر المجلس حشد الشعب السوداني لدعم القوات المسلحة في القضاء على الميليشيات المتمردة في إطار التعبئة العامة وجهود الدولة لإنهاء هذا التمرد".