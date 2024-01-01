شهيد وجريح باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوب لبنان

سما / وكالات /

استشهد لبناني، وأصيب آخر، الأربعاء، في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"بسقوط شهيد وجريح في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق عام برج رحال- العباسية" في منطقة برج رحال بقضاء صور.

كما "تسببت الغارة المعادية بحال من الهلع والرعب في صفوف تلامذة المدارس القريبة من مكان الاستهداف، وسارع الأهالي إلى المدارس لاصطحاب أولادهم إلى المنازل".

وفي اعتداء آخر، ذكرت الوكالة أن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منطقة وطى الخيام الحدودية جنوب البلاد.

وصعّدت دولة الاحتلال منذ أسابيع هجماتها على لبنان، بما يشمل اغتيال أشخاص تدعي أنهم عناصر من "حزب الله"، وشن غارات في مناطق شرق وجنوب البلاد.

والخميس الماضي، أمر الرئيس اللبناني جوزاف عون للمرة الأولى الجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحررة جنوبي البلاد.

لكنه قال في اليوم التالي إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أراضيها.

وفي 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

كما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، الساري مع "حزب الله"، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.