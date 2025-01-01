  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

تركيا: سنتخذ إجراءات صارمة ضد صناديق تتلاعب بالسوق

الأربعاء 05 نوفمبر 2025 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: سنتخذ إجراءات صارمة ضد صناديق تتلاعب بالسوق



سما / وكالات /

 قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، أمس، إن أنقرة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب في السوق من جانب صناديق استثمار "معينة"، بما في ذلك فرض عقوبات أكثر صرامة وقواعد تنظيمية جديدة، في تحذير صارخ للقطاع المالي في البلاد.
وأضاف شيمشك في كلمة أمام مجموعة من المصرفيين والمستثمرين في إسطنبول: "نعلم أن مثل هذا التلاعب يُمارس خصوصاً عبر بعض الصناديق، ونعلم أن هناك قصوراً تنظيمياً بهذا الشأن. وسنعمل على معالجته".
ولم يحدد الوزير أسماء الصناديق التي قصدها في الكلمة أمام مؤتمر أسواق رأس المال بتركيا.
وقال: "في مواجهة التلاعب، سنكثف جهودنا لتشديد العقوبات وتعزيز الإطار التنظيمي".
وعززت السلطات على مدار عام حتى الآن إجراءات الرقابة على ممارسات التلاعب في السوق، واعتقلت عشرات المشتبه بهم في التسبب بتقلبات في أحجام التداول وأسعار أسهم أدوات سوق رأس المال.
ودفعت سنوات من التضخم المتزايد الأتراك إلى البحث عن وسائل لحماية قدرتهم الشرائية، فلجأ البعض إلى شراء العملات الأجنبية واتجه آخرون نحو الأسهم والعملات المشفرة.

الأكثر قراءة اليوم

زامير يدرس السماح لمقاتلي حماس بمغادرة رفح مقابل الإفراج عن الاسير هدار جولدين

"معاريف": الجيش اتخذ القرار بشأن ما سيحدث للمسلحين في أنفاق رفح

زهران ممداني يهاجم ترامب في أول تصريح بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك

“خطة لمواجهة مصر والسعودية عسكريا”.. تحذير إسرائيلي من تحالف عسكري بين القاهرة والرياض

ايام سوداء يعيشها ترامب ..فوز ممداني وانتصارات للديمقراطيين في ولايات مختلفة

هآرتس: إسرائيل تفرض شروطًا تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وزير إسرائيلي يدعو لاعتقال الصحفي ناشر مقطع تعذيب أسير فلسطيني

الأخبار الرئيسية

براك يمنح لبنان مهلة قصيرة لحل أزمة السلاح وإسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد “حزب الله”

إعادة إعمار غزة: مصر تعلن اعتزامها استضافة مؤتمر دولي بنهاية نوفمبر

القناة 14 عن نتنياهو: أمام مسلحي حماس في الأنفاق خياران إما الاستسلام أو البقاء تحت الأرض

خطة غزة على طاولة مجلس الأمن اليوم ..قوة دولية وترتيبات شكل الحكم في القطاع..

يديعوت احرنوت: قانون عقوبة اعدام الاسرى لن يطرح للتصويت أمام الكنيست لعدم وجود أغلبية

الاتصالات الفلسطينية