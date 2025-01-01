  1. الرئيسية
أبطال أوروبا: آرسنال يحلق في أجواء الصدارة بنصر رابع

الأربعاء 05 نوفمبر 2025 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

 واصل ارسنال الإنكليزي انطلاقته المثالية في دوري أبطال أوروبا وفاز على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 3 /صفر امس في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالبطولة  القارية.
وحافظ ارسنال على العلامة الكاملة محققا الفوز الرابع على التوالي في دوري الأبطال لينفرد بالصدارة مؤقتا.
وتقمص الإسباني ميكيل ميرينو دور البطولة في فوز فريقه، بعد تسجيل هدفين في الشوط الثاني.
وانتهى الشوط الاول بتقدم ارسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 32 من ضربة جزاء وفي الشوط الثاني أحرز ميرينو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و.68
وكان ارسنال اكتسح أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الماضية من دوري الأبطال، كما سجل ستة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لينفرد بالصدارة.
ورفع ارسنال رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة وتوقف رصيد سلافيا عند نقطتين في المركز الثلاثين.
وافتتح بوكايو ساكا التسجيل لأرسنال من ركلة جزاء ، تحصل عليها فريقه بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو، حيث لمست الكرة يد قائد سلافيا براغ لوكاس بروفود داخل منطقة الجزاء.
ولم يحتج أرسنال سوى دقيقة واحدة في الشوط الثاني لمضاعفة تقدمه، حيث بدأت الهجمة المرتدة من خلال كريستيان نورجارد، الذي قطع الكرة داخل نصف ملعب فريقه، ثم مرر لياندرو تروسارد الكرة إلى ميكل ميرينو الذي سجل الهدف.
وتوج ميرينو أداءه المميز بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، عبر ضربة رأس قوية في الزاوية القريبة.

