غزة : إسرائيل تسلم جثامين 15 فلسطينيا عبر الصليب الأحمر

الأربعاء 05 نوفمبر 2025 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : إسرائيل تسلم جثامين 15 فلسطينيا عبر الصليب الأحمر



غزة / سما/

أعلن "مستشفى ناصر" جنوبي قطاع غزة، الأربعاء، تسلمه جثامين 15 فلسطينيا أفرجت عنها إسرائيل، ليرتفع بذلك العدد المستلم إلى 285 جثمانا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

وقال المستشفى في بيان إنه "استلم 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت في بيانات سابقة أن الجثامين التي تتسلمها من إسرائيل تحمل "آثار تنكيل، تشمل الضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، وتغير ملامح الوجه، دون أسماء".

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل و"حماس" بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي.

وبشأن الجثامين المستلمة حديثا، لم يوضح المستشفى ما إذا كانت تحمل أسماء أو تظهر عليها علامات تعذيب، ومن المتوقع الكشف عن ذلك خلال الساعات القادمة.

وتتعرف العائلات الفلسطينية على جثامين أبنائها من خلال ما تبقى من علامات مميزة في أجسادهم أو من ملابس كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، وسط غياب أجهزة الفحص بسبب الحصار الإسرائيلي وتدمير المختبرات في غزة.

وقبل سريان اتفاق وقف النار، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا فيما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، وفق "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين" (غير حكومية).

وفضلا عن الجثامين الـ735، أشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في 16 يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة.

