  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يقتحم طوباس ويعتقل 11 فلسطينيا

الأربعاء 05 نوفمبر 2025 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقتحم طوباس ويعتقل 11 فلسطينيا



القدس المحتلة / سما/

شن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عملية عسكرية واسعة بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 11 فلسطينياً وتعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والحكومية.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس وبلدتي طمون وعقابا، إضافة لمخيم الفارعة للاجئين، حيث داهمت منازل المواطنين وحولت عدداً منها إلى ثكنات عسكرية، وشرعت بحملات تفتيش واعتقال.

وأضاف الشهود أن المحافظة تشهد انتشاراً مكثفاً لقوات المشاة والآليات العسكرية، التي تواصل مداهمة المنازل.

من جهته، أفاد مدير نادي الأسير الفلسطيني بطوباس، كمال بني عودة، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 11 مواطناً على الأقل منذ بدء العملية.

وعلى أثر ذلك، أعلنت محافظة طوباس تعليق الدوام بالمدارس والجامعات والدوائر الحكومية حتى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت مدن وبلدات أخرى في الضفة الغربية اقتحامات متفرقة، اعتقل خلالها الجيش الإسرائيلي عدداً من الفلسطينيين، وفق مصادر محلية.

وخلال عامين تزامناً مع الإبادة الإسرائيلية بغزة، تصاعدت اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس ما أسفر عن مقتل 1065 فلسطينياً وإصابة أكثر من 10 آلاف.

الأكثر قراءة اليوم

زامير يدرس السماح لمقاتلي حماس بمغادرة رفح مقابل الإفراج عن الاسير هدار جولدين

"معاريف": الجيش اتخذ القرار بشأن ما سيحدث للمسلحين في أنفاق رفح

زهران ممداني يهاجم ترامب في أول تصريح بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك

“خطة لمواجهة مصر والسعودية عسكريا”.. تحذير إسرائيلي من تحالف عسكري بين القاهرة والرياض

تقدير إسرائيلي: الوضع في الضفة الغربية سيبقى مشتعلا حتى إشعار آخر وقد يفجر المنطقة بأكملها..

ايام سوداء يعيشها ترامب ..فوز ممداني وانتصارات للديمقراطيين في ولايات مختلفة

هآرتس: إسرائيل تفرض شروطًا تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الأخبار الرئيسية

براك يمنح لبنان مهلة قصيرة لحل أزمة السلاح وإسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد “حزب الله”

إعادة إعمار غزة: مصر تعلن اعتزامها استضافة مؤتمر دولي بنهاية نوفمبر

القناة 14 عن نتنياهو: أمام مسلحي حماس في الأنفاق خياران إما الاستسلام أو البقاء تحت الأرض

خطة غزة على طاولة مجلس الأمن اليوم ..قوة دولية وترتيبات شكل الحكم في القطاع..

يديعوت احرنوت: قانون عقوبة اعدام الاسرى لن يطرح للتصويت أمام الكنيست لعدم وجود أغلبية

الاتصالات الفلسطينية