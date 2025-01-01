الجيش الإسرائيلي يقتحم طوباس ويعتقل 11 فلسطينيا

القدس المحتلة / سما/

شن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عملية عسكرية واسعة بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 11 فلسطينياً وتعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والحكومية.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس وبلدتي طمون وعقابا، إضافة لمخيم الفارعة للاجئين، حيث داهمت منازل المواطنين وحولت عدداً منها إلى ثكنات عسكرية، وشرعت بحملات تفتيش واعتقال.

وأضاف الشهود أن المحافظة تشهد انتشاراً مكثفاً لقوات المشاة والآليات العسكرية، التي تواصل مداهمة المنازل.

من جهته، أفاد مدير نادي الأسير الفلسطيني بطوباس، كمال بني عودة، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 11 مواطناً على الأقل منذ بدء العملية.

وعلى أثر ذلك، أعلنت محافظة طوباس تعليق الدوام بالمدارس والجامعات والدوائر الحكومية حتى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت مدن وبلدات أخرى في الضفة الغربية اقتحامات متفرقة، اعتقل خلالها الجيش الإسرائيلي عدداً من الفلسطينيين، وفق مصادر محلية.

وخلال عامين تزامناً مع الإبادة الإسرائيلية بغزة، تصاعدت اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس ما أسفر عن مقتل 1065 فلسطينياً وإصابة أكثر من 10 آلاف.