الاحتلال يأخذ قياسات منزل أسير في دورا

الأربعاء 05 نوفمبر 2025 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يأخذ قياسات منزل أسير في دورا



الخليل/ سما/

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة دورا جنوب الخليل، وأخذت قياسات منزل عائلة الأسير عزمي نادر اهليل، في خطوة تمهيدية لتفجيره، بذريعة مشاركته في تنفيذ عملية "النفق" التي قُتل فيها مستوطن إسرائيلي قبل عدة شهور.

ووفق مصادر محلية، داهمت قوات الاحتلال المنزل، واجبرت اصحابها على الصعود الى سطحه، وأجرت مسحاً هندسياً دقيقاً للمبنى، مع زضع علامات هلى الجدران الداخلية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط المنطقة.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت في وقت سابق منزلين لأسيرين من بلدة بيت عوا، تتهمهما كذلك بالمشاركة في ذات العملية، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد عائلات الأسرى.

