الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

القدس المحتلة / سما/

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 5.78% خلال شهر أيلول 2025 مقارنة بشهر آب 2025، اذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 92.65 خلال شهر أيلول 2025 مقارنة بـ 87.58 خلال شهر آب 2025 سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 8.46% خلال شهر أيلول 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر أيلول 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات التبغ، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الملابس، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنسوجات، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المشروبات.

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 9.30% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 5.17% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 3.73% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

تنويه لمستخدمي البيانات:

بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول من العام 2023، جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل لشهر أيلول 2025.