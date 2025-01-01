ايام سوداء يعيشها ترامب ..فوز ممداني وانتصارات للديمقراطيين في ولايات مختلفة

واشنطن/سما/

أصبح زهران ممداني ، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والمنتمي إلى المعسكر التقدمي في الحزب الديمقراطي، أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك وهو في الرابعة والثلاثين من عمره فقط، وهو الأصغر سنًا في تاريخ المدينة.

أُغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات المدينة الساعة الرابعة صباحًا حيث حقق ممداني فوزا ساحقا في انتخابات عمدة نيويورك .

وبعد فرز 90% من الأصوات، فاز مميداني بـ 1.03 مليون صوت (حوالي 50.4%). وحصل منافسه أندرو كومو على 850 ألف صوت (41.6%)، بينما حصل المرشح الجمهوري كورتيس ساليفا على 145 ألف صوت (7.1%).

فيما شهدت ولايات أمريكية عدة ليلة انتخابية حافلة، حقق خلالها الحزب الديمقراطي انتصارات بارزة في مناصب حاكميات وبلديات، في وقت حمّل فيه الرئيس السابق دونالد ترامب تعطّل عمل الحكومة الفيدرالية مسؤولية تراجع نتائج الجمهوريين.

وفازت النائبة السابقة أبيغايل سبنبرجر بمنصب حاكمة ولاية فيرجينيا، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولاية، بعدما تفوقت على نائبة الحاكم الجمهورية. وقالت سبنبرجر في خطاب النصر إن «الناخبين اختاروا البراغماتية على الانقسام»، متعهدة بالعمل من أجل خفض تكاليف المعيشة وتعزيز الأمن والخدمات.

وفي نيو جيرزي، فازت النائبة الديمقراطية ميكي شريل في سباق حاكم الولاية أمام المرشح الجمهوري جاك تشاترلي، ليحافظ الديمقراطيون على السيطرة لثلاث ولايات متتالية، وهي سابقة لم تتحقق منذ ستينيات القرن الماضي.

من جانبه، كتب الرئيس السابق دونالد ترامب تعليقًا على النتائج قائلًا إن الجمهوريين «خسروا بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية»، مؤكدًا أنه لم يكن على ورقة الاقتراع في هذه الانتخابات.

وفي المقابل، وصف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، النتائج بأنها «رفض واضح لنهج ترامب».

وتُعد هذه النتائج مؤشرًا سياسيًا مهمًا قبل الانتخابات النصفية المقبلة، حيث يرى محللون أن قوة الديمقراطيين الحالية ترتبط بقدرتهم على استقطاب الناخبين المعتدلين، في ظل تصاعد الجدل الداخلي بين التيارين المعتدل والتقدمي داخل الحزب.