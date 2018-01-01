أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي : فوضى شاملة وتسريح مئات الاف الموظفين

واشنطن/سما/

سيصبح إغلاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة غدًا (الأربعاء) الأطول في التاريخ الأمريكي - 36 يومًا - وسيحطم الرقم القياسي الذي سجله الإغلاق الحكومي السابق بين عامي 2018 و2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، والذي استمر 35 يومًا.

وكجزء من هذا الإغلاق، الناجم عن صراعات السلطة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، والتي تمنع الموافقة على ميزانية لتشغيل الحكومة، فإنه مع مرور الأيام، يتسبب في أضرار ومعاناة جسيمة متزايدة لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين تم تسريحهم أو طُلب منهم العمل بدون أجر، وعشرات الملايين من الأمريكيين الذين جُمدت مساعداتهم الحكومية بموجب برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة.

يُسبب إغلاق الحكومة أيضًا اضطراباتٍ حادة في المطارات الأمريكية، حيث كان هناك بالفعل نقصٌ حادٌّ في مراقبي الحركة الجوية، والآن يُجبر هؤلاء المراقبون على العمل دون أجر. يرفض الكثير منهم الحضور إلى العمل بسبب هذا، أو يُجبرون على العمل في وظائف إضافية لمواصلة إعالة أسرهم، وبالتالي يصلون مُنهكين إلى نوبات العمل. ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، في أكبر 30 مطارًا في الولايات المتحدة، يتغيب ما بين 20% و40% من المراقبين عن العمل.

ووفقًا لبيانات الخطوط الجوية الأمريكية، فقد تأثر أكثر من 3.2 مليون مسافر على مدار أكثر من شهر من الإغلاق بالاضطرابات الناجمة عن نقص المراقبين.

حذّر وزير النقل الأمريكي شون دافي من احتمال وقوع كارثة بسبب النقص والعبء الهائل على المراقبين الجويين، ووفقًا له، إذا استمر الإغلاق أسبوعًا آخر، فقد يضطر إلى إغلاق أجزاء من المجال الجوي الأمريكي - وهي خطوة جذرية للغاية ستتسبب في اضطرابات شديدة في الرحلات الجوية هناك.

تجدر الإشارة إلى أن الإغلاق الحكومي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بعد فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون ميزانية يُموّل استمرار عمليات الحكومة.

ويشترط الديمقراطيون دعمهم للميزانية موافقة إدارة ترامب على توسيع نطاق الدعم ليشمل 24 مليون أمريكي مؤمن عليهم بموجب قانون "أوباما كير".

يُشكّل الديمقراطيون أقلية في كلٍّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لكن الإجراء المُتبع في مجلس الشيوخ هو أن الموافقة على معظم القوانين هناك - بما في ذلك مشروع قانون الميزانية المؤقتة المطروح حاليًا - تتطلب أغلبية ساحقة من 60 من أصل 100 عضو في المجلس.

يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 عضوًا فقط في مجلس الشيوخ، ما يُمكّن الديمقراطيين من منع الموافقة على الميزانية المؤقتة التي يُروّج لها الجمهوريون - وهي ميزانية تُموّل الحكومة لبضعة أسابيع فقط، لتوفير وقت إضافي للمفاوضات بشأن ميزانية سنوية دائمة.

أدى الإغلاق الحكومي إلى تسريح مئات الآلاف من العمال، كما طُلب من مئات الآلاف ممن صُنفت وظائفهم على أنها أساسية - مثل مراقبي الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون والجنود - مواصلة العمل دون تقاضي أجور.

ينص القانون على سداد رواتبهم بعد انتهاء الإغلاق، ولكن مع استمراره، فقد فاتتهم بالفعل رواتبهم، ويمثل هذا ضربة اقتصادية موجعة للكثيرين ممن يعيشون على راتب شهري.

كما أدى الإغلاق الحكومي إلى إغلاق العديد من المكاتب والمتاحف، وأعاق قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تخطيط سياسته المالية، نظرًا لتأخر البيانات الاقتصادية المهمة.

الإغلاق الحكومي الحالي هو الخامس عشر في الولايات المتحدة منذ عام ١٩٨١، ولكن في كثير من الحالات، لم يستمر سوى بضعة أيام.

كان الإغلاق السابق، كما ذُكر، الأطول في التاريخ الأمريكي حتى الآن - ٣٥ يومًا - وحدث قبل حوالي سبع سنوات خلال ولاية ترامب الأولى، بين أواخر عام ٢٠١٨ وأوائل عام ٢٠١٩. دار الخلاف آنذاك حول تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

في ظل الانقسام المتفاقم في المجتمع الأمريكي، أدت اختلافات الرأي بين الديمقراطيين والجمهوريين في السنوات الأخيرة إلى سلسلة طويلة من الأزمات المماثلة حول التمويل الحكومي، ولكن غالبًا ما كان يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة يمنع الإغلاق.