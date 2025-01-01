إسرائيل تواصل خروجاتها في غزة: عملية تدمير واسعة للمنازل خلف الخط الأصفر وسقوط شهداء وجرحى..

غزة /سما/

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها في اليوم ٢٥ لملف وقف اطلاق النار في كافة مناطق قطاع غزة.

ودوت انفجارات عنيفة فجر وصباح اليوم الاربعاء ناجمة أحزمة نارية نفذتها طائرات الاحتلال بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال عدة منازل بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي تجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل الفلسطينين بالتزامن مع قصف مدفعي مكثّف يستهدف مناطق شرقي خان يونس ورفح جنوب القطاع ومدينة غزة ومخيم جباليا.

وكان اربعة مواطنين ارتقوا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية بغزة وجباليا برصاص قناصة الاحتلال فيما تمكنت القسام من انتشال اثنين من مقاتليها كانوا برفقة جثمان الجندي الذي تم تسليمه مساء الثلاثاء.

واستشهدت المواطنة سجى محمد الشواف، من بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، متأثرةً بجروحٍ أُصيبت بها قبل أيام، جراء قصفٍ إسرائيلي استهدف المنطقة.

الاحصائيات

ووصل إلى مشافي قطاع غزة اربعة شهداء بينهم ثلاثة شهداء جدد وشهيد انتشال وسبعة من المصابين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٨٨٧٢ شهيدًا ١٧٠٦٧٧ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

ومنذ وقف إطلاق النار في ١١ اكتوبر قتل جيش الاحتلال ٢٤٠ مواطن واصاب ٦٠٧ اخرين فيما جرى انتشال ٥١١ جثمان شهيد.