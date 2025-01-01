  1. الرئيسية
“حماس”: نرفض قوات دولية بديلة لجيش الاحتلال في غزة ونقبل بتولي وزير من حكومة السلطة إدارة القطاع

الأربعاء 05 نوفمبر 2025 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“حماس”: نرفض قوات دولية بديلة لجيش الاحتلال في غزة ونقبل بتولي وزير من حكومة السلطة إدارة القطاع



الدوحة / سما /

 اكد القيادي في حركة “حماس” موسى أبو مرزوق، مساء  الثلاثاء، أن حركته وافقت على أن يتولى وزير تابع للسلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة إعلاء لمصلحة الشعب الفلسطيني.

وقال أبو مرزوق في مقابلة تلفزيونية:” توافق فلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن بغزة فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع”.
وأوضح القيادي في “حماس”، أنه من الصعب تمرير مجلس الأمن لمشروع إنشاء القوة الدولية بغزة وفقا للمشروع الأمريكي.
وأشار الي أن الوسطاء أصروا على أن يكون إنشاء القوة الدولية بغزة بقرار من مجلس الأمن.
وأضاف :” لم تكن لدى الولايات المتحدة ولا إسرائيل رغبة في أن تكون القوة الدولية بقرار من مجلس الأمن (..) ولا يمكن القبول بقوة عسكرية تكون بديلا لجيش الاحتلال في غزة”.

وبين أن حركة حماس رصدت أكثر من 190 خرقا من الاحتلال الإسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي.
وتابع أبو مرزوق :” لم نصل بعد إلى المرحلة الثانية بالاتفاق التي ستناقش وضع السلاح في قطاع غزة ، وإسرائيل تنتصر في حربها على غزة وشعبنا لم يرفع الراية البيضاء بعد عامين من الإبادة.

