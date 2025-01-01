“خطة لمواجهة مصر والسعودية عسكريا”.. تحذير إسرائيلي من تحالف عسكري بين القاهرة والرياض

القدس المحتلة/سما/

حذر تقرير إسرائيلي نشره موقع “ناتسيف نت” الإخباري من أن أي تحالف عسكري ثنائي بين مصر والسعودية قد يعيد رسم خريطة القوة جنوب فلسطين المحتلة، ويخل بالموازين الأمنية الحالية في المنطقة.

ووصف التقرير العبري هذا التحالف المحتمل بأنه “الجبهة الأكثر خطورة” على الأمن الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الحشد العسكري المتزايد على الحدود الجنوبية — والذي يجمع بين ثاني وثالث أقوى جيوش المنطقة من حيث العدد والتسليح — يشكل تهديدًا استراتيجيًّا لا يمكن تجاهله.

واعتبر أن “القوة العسكرية المشتركة بين مصر والسعودية أصبحت اليوم الأقوى على حدود إسرائيل”، داعيًا تل أبيب إلى “وضع إجابات عسكرية واستراتيجية مناسبة” لمواجهة هذا الواقع الجديد، ومحذرًا من “الاستهانة بوزن هذا التحالف وتأثيره على موازين القوى الإقليمية”.

جاء التقرير على خلفية اختتام اللواء أحمد خليفة، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، عُقد خلالها الاجتماع الحادي عشر للجنة التعاون العسكري المصري–السعودي، برئاسة مشتركة مع نظيره السعودي اللواء فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة.

وأشار التقرير إلى أن خليفة أشاد خلال الاجتماع بمستوى التنسيق والتعاون المشترك داخل اللجنة، مشدّدًا على “عمق العلاقات الاستراتيجية” بين البلدين، ومؤكدًا أن الشراكة العسكرية تشكّل ركيزة أساسية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أكد الرويلي التزام المملكة بتوسيع آفاق التعاون العسكري مع مصر، بما يعزز قدرات القوات المسلحة في البلدين لمواكبة التحديات الإقليمية والعالمية المتصاعدة، سواء في مجال القتال التقليدي أو الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية الحديثة.

وأفاد التقرير أن الاجتماع أسفر عن اتفاق شامل لتعزيز التعاون العسكري في مجالات متعددة، تُرجم بتوقيع بروتوكول رسمي للجنة التعاون العسكري، بحضور كبار قادة الجيشين.

كما شملت مراسم الاستقبال في الرياض استعراض حرس الشرف وعزف النشيدين الوطنيين، في تعبير رمزي عن متانة العلاقة بين البلدين.

وأكد “ناتسيف نت” أن التعاون لم يعد قاصرًا على الاجتماعات والبيانات، بل تجسّد عمليًّا عبر سلسلة من التدريبات المشتركة، أبرزها مناورات “تبوك 5” التي أُقيمت مؤخرًا في المملكة، فضلاً عن المشاركة السعودية في تدريبات “هرقل–2” التي تستضيفها مصر.

وأشار التقرير إلى أن الطيارين المصريين يشاركون بانتظام في قيادة طائرات مقاتلة سعودية ضمن سيناريوهات تدريبية واقعية، في سابقة تُظهر “حجم الثقة الاستثنائية” بين الطرفين.

كما يشمل التعاون تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق في تطوير الصناعات الدفاعية، ما يعكس — وفق التقرير — “إرادة واضحة لبناء شراكة استراتيجية مستدامة”.

وخلص التقرير إلى أن الزيارات المتبادلة بين كبار القادة العسكريين تُعدّ مؤشرًا قويًّا على تصميم البلدين على ترسيخ هذه العلاقة وتوسيع نطاقها، بما يخدم أهداف الأمن القومي لكليهما، ويعزز دورهما كضامنين للاستقرار في المنطقة.

وفي سياق أوسع، يُنظر إلى هذا التقارب العسكري على أنه جزء من استراتيجية استباقية لمواجهة “تحديات المستقبل”، في إشارة غير مباشرة إلى التحوّلات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط، وسط مخاوف إسرائيلية متزايدة من أن يشكّل هذا التحالف أقوى تهديد عسكري على حدودها الجنوبية.