اسرائيل: حزب الله أعاد قدرته العسكرية جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

اكد الاعلام الإسرائيلي انه وفي مناقشة خاصة دعا إليها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثيرت تحذيرات خطيرة من أن حزب الله يواصل تسليح نفسه وإعادة بناء بنيته التحتية في جنوب لبنان - ويقوم بتهريب الصواريخ قصيرة المدى من سوريا.

واضافت انه إن حزب الله يُعيد تأهيل مبانٍ في جنوب لبنان ويُزوّد ​​القرى بعناصر محلية. يُذكر أنه جرت في الأيام الأخيرة سلسلة من المناقشات الأمنية بشأن التوترات على الحدود الشمالية.

وقال التقرير ان حزب الله يعيد بناء قواته بوتيرة أسرع بكثير من التقييم السابق للوضع، هذا ما قدّمه ممثلو شعبة الاستخبارات الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) خلال نقاش في اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية والأمن. وتُقدّم الاستنتاجات المُقدّمة لصانعي القرار سلسلة من التحديات العملياتية وخيارات الرد.

واكد الاعلام الاسرائيلي وفقًا للعرض التقديمي، الجيش الإسرائيلي سيبدأ قريبًا إلى تكثيف هجماته في لبنان بشكل كبير، وتنفيذ عمليات تهدف إلى شلّ قوة حزب الله وإلحاق ضرر كبير بها، مما قد يؤدي إلى جولة قتال أخرى. مع ذلك، أوضح ممثلو المؤسسة الدفاعية أن الأولوية في هذه المرحلة هي تجنب جولة قتال، لكنهم مستعدون لأي تحركات متطرفة في أي وقت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "برغم امتناع الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن تنفيذ ضربات داخل بيروت، فلن يكون هناك مكان محصن إذا استمر حزب الله بتعزيز قدراته".

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن مسؤولين كبارا في الجيش الإسرائيلي حذروا من أن "حزب الله" يكثف جهوده لإعادة بناء قواته، وهو ما قد يدفع إسرائيل إلى توسيع عملياتها ضد الحزب.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تصعيد أوسع، إلا أن الجيش يرى في الوقت الراهن أن نشاط الحزب يتركز شمال نهر الليطاني فقط، وليس بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وقال مسؤولو الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن "حزب الله" يعمل منذ أسابيع على تعزيز قدراته العسكرية ومكانته داخل لبنان، موضحين أنهم قدموا أدلة حول هذه التحركات للإدارة الأمريكية وللمسؤولين المشرفين على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أوضح مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن الجيش اللبناني يتجنب مواجهة مقاومي الحزب ولا يتخذ إجراءات جادة لمنع إعادة بنائه.

وقال مسؤولون في وزارة الجيش الإسرائيلية إن الحزب تلقى ضربة قوية تمنعه من العودة إلى القتال حاليا، إلا أن جهود إعادة البناء تهدف إلى الحفاظ على مكانته الداخلية وردع الحكومة اللبنانية.

وأعرب السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث إلى سوريا، توم باراك، الذي يضطلع أيضا بمهمة مؤقتة في لبنان، عن قلقه من بطء عملية نزع سلاح الحزب، داعيا إلى حصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية.