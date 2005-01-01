دوري أبطال أوروبا: سلوت يرى أن ألونسو "يقوم بعمل رائع في ريال مثل أنشيلوتي"

سما / وكالات /

رأى المدرب الهولندي لليفربول الإنكليزي أرنه سلوت أن نظيره الإسباني شابي ألونسو "يقوم بعمل رائع" في ريال مدريد، على غرار سلفه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك عشية لقاء العملاقين في دور المجموعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعدما كان لاعبا متألقا في خط وسط ليفربول، أطلق ألونسو مسيرته التدريبية مع باير ليفركوزن الألماني الذي أشرف عليه من 2022 حتى 2025 وتوج معه بثنائية الدوري والكأس الموسم قبل الماضي، قبل أن يستلم مهام الإشراف على فريقه السابق ريال مدريد هذا الموسم خلفا لأنشيلوتي.

وقال سلوت عشية المواجهة مع ريال "يقوم شابي ألونسو بعمل رائع، وكارلو أنشيلوتي فعل الشيء نفسه وفاز بالعديد من الألقاب"، مضيفا "رأيت ريال مدريد يقدم أداء جيدا جدا الموسم الماضي، وأراه يكرر ذلك اليوم".

فاز ريال بـ13 من المباريات الـ14 الأولى التي خاضها هذا الموسم بقيادة ألونسو، ابن الـ43 عاما الذي توج كلاعب بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005 بألوان ليفربول.

ويعود ألونسو اليوم إلى ملعب "أنفيلد" بصحبة شخص آخر تألق بألوان "الحمر" حتى نهاية الموسم الماضي قبل الانتقال إلى ريال، وهو ترنت ألكسندر أرنولد.

وعلق ألونسو على ذلك، قائلا "أنا وترنت لدينا تاريخنا هنا. من الرائع أن نعود إلى مكان كنا فيه محبوبين جدا. لكننا هنا للتركيز على أسلوب لعبنا وتحقيق نتيجة جيدة".

وأكد المدرب الباسكي أنه سيحاول ضبط عواطفه اليوم، موضحا أنه تعلم "الكثير عن كرة القدم على أعلى مستوى" خلال أعوامه الخمسة في ليفربول.

وأضاف "هذا ما سمح لي بالوصول إلى ما أنا عليه اليوم. وإذا كنت تحب كرة القدم، فأنت تحب اللعب هنا".

في دوري أبطال أوروبا، فاز ليفربول على النادي الملكي 2-0 في "أنفيلد" الموسم الماضي خلال دور المجموعة الموحدة.

لكن سلوت قال "من الصعب المقارنة. لقد عانوا من إصابات كثيرة والحال ليست كذلك اليوم. لقد احتفظوا بجزء كبير من الفريق. لاحظت أوجه تشابه كثيرة مع الموسم الماضي".

خلافا لريال، جاء فوز ليفربول على أستون فيلا 2-0 السبت في الدوري الممتاز بعد سلسلة من ست هزائم في سبع مباريات (خمس منها خارج الديار واثنتان على أرضه).

وخلال هذه الفترة السيئة "كنا نلعب دائما تقريبا خارج أرضنا"، وفق ما أفاد سلوت الذي أضاف "أظهر أنفيلد السبت مدى أهميته للفريق وآمل أن يكرر المشجعون ذلك اليوم".

وأكد سلوت غياب حارس المرمى البرازيلي أليسون، الظهير الهولندي جيريمي فريمبونغ والمهاجم السويدي ألكسندر أيزاك بسبب الإصابة، آملا أن يكونوا جاهزين لمباراة الدوري الممتاز الأحد ضد مانشستر سيتي.

وأضاف "لا أفكر في مباراة الأحد عندما أفكر في اختيار التشكيلة لليوم التالي. هناك أربعة أيام تفصل بين المباراتين".