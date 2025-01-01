"مايكروسوفت" تستثمر أكثر من 15 مليار دولار في الإمارات

سما / وكالات /

قالت شركة "مايكروسوفت"، أمس، إنها تعتزم استثمار أكثر من 15 مليار دولار في الإمارات حتى نهاية 2029، وإنها حصلت من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تراخيص لتصدير رقائق متطورة إليها.

وقال براد سميث، رئيس الشركة ونائب رئيس مجلس إدارة "مايكروسوفت" لرويترز: "الحصة الأكبر من (الاستثمار)... هي التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أنحاء الإمارات. وهو من وجهة نظرنا استثمار ضروري لتلبية الطلب هنا على استخدام الذكاء الاصطناعي".

وذكر سميث أن الشركة حصلت العام الماضي على تراخيص من الحكومة الأميركية لتصدير هذه الرقائق وعلى تراخيص جديدة لهذا العام.

وجاءت تصريحات سميث على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).

وتنفق الإمارات مليارات الدولارات لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، وتتطلع إلى الاستفادة من علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة للحصول على التكنولوجيا الأميركية، ومن بينها بعض الرقائق الأكثر تطورا في العالم.