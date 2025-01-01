  1. الرئيسية
بعد اعلان القسام..استعدادات لتسلّم جثة أسير إسرائيلي في قطاع غزة

الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اعلان القسام..استعدادات لتسلّم جثة أسير إسرائيلي في قطاع غزة



القدس المحتلة / سما/

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع أن هناك استعدادات جارية لتسلّم جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

ويأتي ذلك بعد إعلان كتائب القسام العثور على جثة أحد جنود جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

 

 وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اعلنت اليوم الثلاثاء، العثور على جثة أحد جنود الاحتلال الأسرى شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وذلك خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر.

وأشارت كتائب القسام في تغريدات عبر قناتها بمنصة 'تيلغرام' إلى أنه 'جاري ترتيب إجراءات تسليم الجثة للاحتلال'، مؤكدة أن 'دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من كتائب القسام للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث، وأدى إلى العثور على العديد منها'.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن الاثنين، التعرف على جثث ثلاثة أسرى عسكريين تسلمها مساء الأحد من حركة 'حماس' عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

