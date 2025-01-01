اسرائيل تواصل القتل في القطاع : 4 شهداء بخروقات اسرائيلية لملف وقف إطلاق النار بغزة وجباليا

غزة / سما/

استشهد اربعة مواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء في سلسلة خروقات اسرائيلية لملف وقف إطلاق النار في يومه الرابع والعشرين.

وقال شهود عيان ان اثنين من المواطنين استشهدا برصاص الاحتلال بحي الشعف شرق مدينة غزة ووصلت جثتين هامدتين إلى المشفى المعمداني بالمدينة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية استشهاد اثنين من المواطنين برصاص الاحتلال بمخيم جباليا شمال القطاع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثمان شهيد من منطقة وادي غزة جنوب المدينة استشهد قبل اشهر عديدة.

ونسف جيش الاحتلال سلسلة مبان شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال القصف المدفعي على بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، وسط عمليات تجريف وحفريات في محيط مدارس العودة.