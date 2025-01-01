  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة شاب في حادث سير ذاتي جنوب نابلس

الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب في حادث سير ذاتي جنوب نابلس



نابلس / سما/

توفي اليوم الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر (20 عاما) من بلدة بيتا جنوب نابلس، متأثرا بإصاباته البالغة التي تعرض لها نتيجة حادث سير ذاتي.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن إشارة وردت إلى عمليات شرطة محافظة نابلس أفادت بوقوع حادث سير ذاتي أثناء قيادة الشاب مركبة غير قانونية.

وأضاف، أن الطواقم المختصة عملت على نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أعلنوا لاحقاً وفاته متأثراً بجروحه الخطيرة.

وأكد العميد ارزيقات أن قسم الحوادث في شرطة المرور باشر التحقيق في الحادث، مجدداً تحذير الشرطة من مخاطر استخدام المركبات غير القانونية، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يضخ خرسانة ومتفجرات لنفق في رفح بداخله عشرات المقاومين في رفح جنوب قطاع غزة

كوهين: سنعود إلى العمل العسكري المكثف في غزة بعد انتهاء ملف الرهائن

مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

هرتصوغ يحذر: إسرائيل على شفا الهاوية وبوادر اغتيالات سياسية اصبحت قريبة..

فضيحةٌ استخباراتيَّة تهز إسرائيل بعد كشف تفاصيل فشل عملية إنقاذ أسير في غزة..

ترجيحات بعدم مشاركة «فتح» في اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

بريطانيا تطرح خطة لنزع سلاح حماس : لا نريد ضربات اسرائيلية على غزة

الأخبار الرئيسية

تقدير إسرائيلي: الوضع في الضفة الغربية سيبقى مشتعلا حتى إشعار آخر وقد يفجر المنطقة بأكملها..

اسرائيل تواصل القتل في القطاع : 4 شهداء بخروقات اسرائيلية لملف وقف إطلاق النار بغزة وجباليا

إسرائيل تُهدّد: لا مكانَ محصّناً في لبنان والحرب اصبحب وشيكة..

بريطانيا تطرح خطة لنزع سلاح حماس : لا نريد ضربات اسرائيلية على غزة

الحرس الثوري الإيراني: قواتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد وردنا الصاروخي انتهى بهزيمة إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية