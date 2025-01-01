وفاة شاب في حادث سير ذاتي جنوب نابلس

نابلس / سما/

توفي اليوم الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر (20 عاما) من بلدة بيتا جنوب نابلس، متأثرا بإصاباته البالغة التي تعرض لها نتيجة حادث سير ذاتي.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن إشارة وردت إلى عمليات شرطة محافظة نابلس أفادت بوقوع حادث سير ذاتي أثناء قيادة الشاب مركبة غير قانونية.

وأضاف، أن الطواقم المختصة عملت على نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أعلنوا لاحقاً وفاته متأثراً بجروحه الخطيرة.

وأكد العميد ارزيقات أن قسم الحوادث في شرطة المرور باشر التحقيق في الحادث، مجدداً تحذير الشرطة من مخاطر استخدام المركبات غير القانونية، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم.