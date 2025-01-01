  1. الرئيسية
بريطانيا تطرح خطة لنزع سلاح حماس : لا نريد ضربات اسرائيلية على غزة

الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

قالت الخارجية البريطانية انها قدّمت خطة لتفكيك أسلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واكدت أن لندن لا تريد أي ضربات إسرائيلية على غزة، بل تريد وقفا مستمرا لإطلاق النار.

وفي مقابلة مع القناة البريطانية الرابعة، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية "إيفيت كوبر"، أن الطريقة الوحيدة للانتقال من وقف إطلاق النار إلى سلام عادل ودائم هي حل الدولتين.

وشددت على أنه لا مبرر لإيقاف المساعدات الإنسانية، مؤكدة أنه من غير المقبول أن يكون هناك طفل يتضور جوعا.

وأشارت إلى أنه نتيجة لوقف إطلاق النار وخطة ترامب للسلام، تزداد وتيرة تدفق المساعدات لغزة.

واضافت إن شعب غزة لا يستطيع تحمّل الانتظار للحصول على المساعدات.

وأكدت الوزيرة -التي تقوم بجولتها الأولى في الشرق الأوسط منذ توليها المنصب- ضرورة تسريع وصول المساعدات إلى القطاع.

وأشارت إلى احتجاز مساعدات بريطانية في الأردن، معربة عن تصميمها على ضمان وصولها إلى غزة.

