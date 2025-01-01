أمير قطر: صدمتنا الفظائع التي ارتكبت في “الفاشر” ويجب دعم الفلسطينيين وبدء إعمار غزة

سما / وكالات /

أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، عن صدمته من “هول الفظائع” التي ارتكبت في مدينة الفاشر بإقليم دارفور السوداني، مؤكدا أنه حان الوقت لوقف الحرب في البلاد.

وقال في كلمته، خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقامة في الدوحة: “نعرب عن صدمتنا جميعا من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر السودانية، وإدانتنا القاطعة لها”.

وشدد على أنه “آن الأوان لوقف الحرب في السودان، والتوصل لحل سياسي يضمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه”.

في سياق آخر، أكد الأمير تميم على أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استمر على مدار عامين.

ودعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات اللازمة.