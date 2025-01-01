  1. الرئيسية
غوتيريش أمام قمة الدوحة:700 مليون شخص بالعالم يعيشون في فقر مدقع

الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال كلمته أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، أن العالم يبتعد عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن البلدان النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه لمواجهة التحديات المتزايدة.

وأشار غوتيريش إلى أن نحو 700 مليون شخص حول العالم يعانون من الفقر المدقع، في حين يفتقر ملايين آخرون إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، واصفًا ذلك بأنه "أمر مؤسف وغير مقبول في عالمنا اليوم".

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى الاتفاق على خطة لحشد 1.3 تريليون دولار سنويًا لتمويل جهود مكافحة التغير المناخي في الدول النامية، مشددًا على أن التضامن العالمي والتمويل العادل يشكلان حجر الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

