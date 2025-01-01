قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من محافظة نابلس

نابلس / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ييت فوريك، واعتقلت خمسة شبان، وهم: عماد عبد الرازق حنني، ويامن فارس فواز حنني، ومحمد ماجد عفيف حنني، وفايز محمد فايز حنني، وربحي احمد عبد الجليل مليطات، عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة، وحاصرت منزلا في حارة الكعبية، واعتقلت الشاب معاوية أبو زيتون.

كما داهمت تلك القوات عمارة سكنية بمنطقة المساكن الشعبية، واعتقلت الشاب قيس الأشقر، وأحمد كوسا من شارع فطاير بالمدينة.