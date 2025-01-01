قبائل موالية للحوثيين تنظم عرضا عسكريا بصنعاء لإعلان الجهوزية القتالية لأي عدوان إسرائيلي

سما / وكالات /

نظمت قبائل موالية لجماعة الحوثي شمال العاصمة اليمنية صنعاء، الاثنين، عرضا عسكريا لإعلان التعبئة والجهوزية القتالية لأي عدوان إسرائيلي جديد على البلاد.

وبحسب مراسل الأناضول، تجمع مئات من أبناء القبائل الموالية لجماعة الحوثي في منطقة أرحب شمال صنعاء، في وقفة مسلحة حملت عنوان “وفاء لدماء الشهداء.. التعبئة مستمرة والجهوزية عالية”.

ورفع المشاركون في الوقفة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

ونظم أبناء القبائل عرضا عسكريا، ردا على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، اعتبر فيها الحوثيين “تهديدا كبيرا جدا لإسرائيل”.

وقال إن هجمات الحوثيون من اليمن “أمر منسق مع إيران، وينبغي فعل كل ما يلزم لإزالة هذا التهديد”، وفق وسائل إعلام عبرية.

ودعا بيان صادر عن الوقفة، أبناء القبائل اليمنية إلى “التوجه إلى مراكز التعبئة للتدريب والتأهيل العسكري، للجهوزية لأي جولة من جولات الصراع مع العدو الصهيوني الأمريكي”.

وردا على حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، هاجمت جماعة الحوثي إسرائيل خلال العامين الماضيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، كما استهدف سفنا تابعة لتل أبيب أو متوجهة إليها، لا سيما في البحر الأحمر.