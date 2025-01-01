  1. الرئيسية
الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة ومواجهات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة

الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما/

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء والليلة الماضية اقتحامات واسعة في الضفة الغربية المحتلة تخللتها اعتقالات ومواجهات مع فلسطينيين.

وشملت الاقتحامات الليلية الجديدة أنحاء واسعة من الضفة، وذلك غداة استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جنود الاحتلال والمستوطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس وعند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم مدن نابلس وطولكرم وقلقيلية وطوباس وبلدات قريبة منها شمالي الضفة المحتلة.

وأضافت المصادر أن القوات المتوغلة نفذت عمليات دهم للمنازل واعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل في مدينة نابلس وبلدة بيت فوريك.

وتابعت المصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في مدينة قلقيلية.

وفي طولكرم، اقتحمت القوات الإسرائيلية محيط الجامع القديم واعتقلت شابا، بحسب المصادر نفسها.

وفي طوباس، داهم الجنود محلات تجارية في محيط جامعة القدس المفتوحة.

وفي شمال الضفة الغربية أيضا، اندلعت مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين، وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه شبان فلسطينيين كانوا يشتبكون معها.

وفي وسط الضفة، أطلق الجنود الإسرائيليون قنابل مضيئة وغازية خلال مواجهات عند مدخل مخيم الأمعري بمدينة البيرة.

واندلعت الصدامات تزامنا مع اقتحام قوة إسرائيلية مدينة البيرة الملاصقة لرام الله.

وفي الوقت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق مدينة رام الله وداهمت عدة منازل فيها، كما اقتحمت بلدة نعلين غرب المدينة وقرية دير جرير إلى الشمال الشرقي منها.

وإلى الجنوب من بيت لحم، أحرق مستوطنون أشجار الزيتون، بحسب مصادر فلسطينية، كما هاجموا مركبات الفلسطينيين ورشقوها بالحجارة عند دوار تقوع جنوب المدينة.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية مدينة بيت لحم وكذلك بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة التي شهدت إطلاق قنابل الغاز على فلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل ومدينة دورا التي تقع إلى الجنوب منها.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءات واسعة في الضفة المحتلة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1057 فلسطينيا وإصابة 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل.

