غزة : تصاعد في خروقات الاحتلال الاسرائيلي واستمرار نسف المنازل في مختلف مناطق القطاع

الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها في اليوم ٢٤ لملف وقف اطلاق النار في كافة مناطق قطاع غزة.
وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية في المناطق الممتدة ما بين بيني سهيلا ومعن شرق خان يونس جنوب قطاع غزة مع الاستمرار بتفجير المنازل.
كما شهدت الحدود الشمالية لمدينة رفح سلسلة خروقات ادت خلال ال٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدتان برصاص الاحتلال.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي حي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.
وفي وقت سابق اصيبت فتاتان امام خيمتهما قرب حي الشجاعية بغزة.
كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة شرق مدينة غزة.
وفي سياق متصل سلم جيش الاحتلال جثامين ٤٥ شهيدا فلسطيني ليترفع العدد منذ وقف إطلاق النار الى ٢٧٠ تم التعرف على ٧٨ فقط.
الاحصائيات
ووصل إلى مشافي قطاع غزة عشرة شهداء بينهم شهيدان جديدان وثمانية شهداء انتشال وعدد من المصابين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٨٨٧٥ شهيدًا ١٧٠٦٧٠ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.
ومنذ وقف إطلاق النار في ١١ اكتوبر قتل جيش الاحتلال ٢٣٨ مواطن واصاب ٦٠٠ اخرين فيما جرى انتشال ٥١٠ جثمان شهيد.

